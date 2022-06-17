Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва

15:45
Москва стала лидером в инвестиционном рейтинге по результатам презентации, состоявшейся 17 июня в рамках сессии "Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах Российской Федерации" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российская столица занимает первое место четвертый год. Второе место занял Татарстан, тройку лидеров замкнула Московская область.
Далее следуют Башкирия, а пятое место заняли сразу несколько регионов. Как пояснила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), представляя результаты презентации, разница между ними составляет менее одного пункта.
"Основная доля показателей получена из опросов предпринимателей", – уточнила Чупшева.
По ее словам, эксперты оценивали не объемы инвестиций, а работу команд в регионах и минимизацию рисков для бизнеса.
За 2021 год общий инвестиционный рейтинг регионов прибавил 10 пунктов, улучшения произошли по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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