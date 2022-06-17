Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Столичным водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды. В городе ожидается гроза и сильный ветер.

Также москвичей предупредили, что из-за непогоды в столице в настоящий момент затруднено движение в центре, на Садовом кольце, а также на ТТК и МКАД.

В случае необходимости поездок на личном авто водителей попросили быть внимательнее на дороге: избегать резких маневров, не использовать гаджеты, а также не оставлять машины у неустойчивых конструкций и под деревьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

