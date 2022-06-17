Новости последнего часа: ввод жилья и недвижимости в Москве идет с опережением графика

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, жилье и недвижимость в Москве строят с опережением графика, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, на сегодняшний день удалось выполнить более половины годового плана.

Система распознавания лиц в метро помогла найти почти 170 потерявшихся детей. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Также, по его словам, благодаря нейросети, правоохранительные органы задержали более 5 тысяч человек, которых разыскивали. Такая система видеонаблюдения называется "Безопасный город".

Владимир Путин 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, речь пойдет об экономических процессах.