Капремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы будет завершен в сентябре

Капитальный ремонт педиатрического корпуса Морозовской больницы завершится в сентябре. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В обновленном здании будут работать девять профильных отделений. Также там сделают отдельные места для родителей, чтобы они могли находиться в больнице вместе со своими детьми. В корпус завезут самую современную технику, а изменения внутренней планировки позволят дополнительно установить компьютерный томограф и рентгеновский аппарат.

Также в столице идет строительство новых корпусов в медицинском центре "Коммунарка" и в детской больнице Святого Владимира. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.