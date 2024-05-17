Разметку синего цвета нанесли на 146 улицах Москвы

В Москве на 146 улицах нанесли разметку синего цвета, которая обозначает платную парковку. Об этом сообщили в Дептрансе. Так водителям легче сориентироваться, если дорожный знак с обозначением вида парковки остался позади.

Постепенно эта разметка появится на всех улицах столицы, где есть система платных парковок. Московский Дептранс также предупредил, что пока продолжает действовать и старый вариант разметки – белая пунктирная линия со знаком платной парковки.

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