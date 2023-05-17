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Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

Работы по обследованию зеленых насаждений начались в Москве

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В Москве начали обследовать зеленые насаждения. Об этом рассказал заммэра города Петр Бирюков.

Сотрудники комплекса городского хозяйства ежегодно собирают данные о деревьях и кустарниках, делают фотографии. Специалисты измеряют высоту, диаметр ствола и проекцию кроны, оценивают их жизнеспособность, декоративные качества и проверяют на наличие болезней, вредителей и повреждений.

В этом году будет обследовано 130 столичных парков и скверов. Вся информация о растениях будет проанализирована для дальнейшей работы по озеленению мегаполиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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