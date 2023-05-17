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Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве в этом году

Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве в этом году

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В Москве в этом году обновят более 300 вентиляционных шахт коллекторов. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

Подобные работы проводят уже 12 лет, с начала программы благоустройства. Главная их задача – органично вписать сооружения в городское пространство.

Так, на смену старым сооружениям пришли современные решетки. Они обеспечивают поступление воздуха, чтобы подземные коммуникации работали штатно. В планах в этом году – очистить поверхности от старой штукатурки, восстановить бетонный слой и гидроизоляцию, а при необходимости заменят и сами вентиляторы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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