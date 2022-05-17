Более 750 мероприятий пройдут в рамках "Библионочи" в Москве

Столица готовится к "Библионочи". Всего москвичей в 2022 году ждут более 750 мероприятий. Среди них – встречи с известными писателями, а также лекции, спектакли и творческие мастер-классы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Общегородская акция стартует 28 мая в 18:00, а завершится 02:00 29 мая. Посвящена она будет культурному наследию народов России.

Сообщается, что все мероприятия "Библионочи" пройдут в смешанном формате – как оффлайн, так и онлайн. Всего свои программы подготовили свыше 200 столичных учреждений.

А центральным событием акции станет открытие библиотеки на 89-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити". Уникальное пространство разместится на смотровой площадке на высоте 374 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

