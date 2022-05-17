Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Более 10% месячной нормы осадков выпало в столице за ночь.

Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уверены, что так будет быстрее и безопаснее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.