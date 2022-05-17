Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Столичных автомобилистов попросили по возможности пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

Наибольшие затруднения наблюдаются в центре Москвы, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Ситуация на дорогах осложняется сильным дождем, низкими скоростями и ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.