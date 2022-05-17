Москвичей призвали отказаться от поездок на личных автомобилях из-за непогоды

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал автолюбителей пересесть на общественный транспорт в связи с сильной загруженностью дорог из-за непогоды.

На данный момент трафик в Москве оценивается в 6 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.