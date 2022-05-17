В Москве началось благоустройство территории спорткомплекса "Авангард"

11:30
На востоке Москвы начали обновлять спорткомплекс "Авангард". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Там отремонтируют здания, восстановят стадион и проведут благоустройство территории. Также появятся площадки для занятий спортом, скейт-парк и памп-трек. Футбольное поле сделают с подогревом, его можно будет использовать круглый год.
Трибунам вернут исторический облик, оборудуют раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и помещения для тренеров. Кроме того, там сделают две игровые площадки для детей, зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута. Появятся и дорожки для спортивного бега. Для людей старшего возраста сделают фитнес-зону со специальными тренажерами, местами для отдыха, площадками для игры в петанк и настольных игр.
На территории спорткомплекса установят большие качели и 55 велопарковок. Также начнут работать кафе, павильон проката и сухой фонтан. Еще в составе спорткомплекса появится площадь с амфитеатром, где можно будет проводить соревнования и праздники. На территории разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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