В столице зафиксированы десятки ДТП из-за ухудшения погоды

17 мая из-за ухудшения погоды столичный трафик составил 7 баллов, также зафиксированы десятки ДТП. ЦОДД просит водителей пересесть на общественный транспорт.

По словам синоптиков, дождь будет лить весь день. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.