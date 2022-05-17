Дорожный трафик в столице оценили в 6 баллов

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс рассказал, что загруженность дорог на данный момент оценивается в 6 баллов. Общая длина заторов – 280 километров.

На внутренней стороне ТТК перед въездом в Гагаринский тоннель столкнулись два автомобиля. Участники ожидают оформления, движение затруднено на 2,5 километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

