Специалист ЦОДД оценил трафик в столице в 7 баллов

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс сообщил, что загруженность дорог на данный момент оценивается в 7 баллов. Общая длина заторов – 330 километров.

На Ленинградском проспекте в сторону центра столкнулись две легковушки. Движение затруднено на 1 километр.

На круговом движении по Алтуфьевскому шоссе также произошло ДТП. Движение в сторону центра затруднено на 2,5 километра. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.