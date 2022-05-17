Загруженность столичных дорог оценили в 7 баллов

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова сообщила, что движение в городе оценивается в 7 баллов. Общая длина заторов составляет 289 километров.

Нестандартное затруднение ожидает водителей на внешней стороне ТТК. На улице Нижняя Масловка в среднем ряду есть неисправный автомобиль, чуть дальше произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобиля. Затор растянулся на пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.