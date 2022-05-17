ЦОДД оценил трафик в столице в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Анна Ушакова рассказала, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов составляет 145 километров.

На 14-м километре МКАД есть затруднение в месте проведения дорожных работ. Затор растянулся на семь километров.

Затруднения начались на Ярославском и шоссе Энтузиастов, а также на Рязанском и Волгоградском проспекте. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

