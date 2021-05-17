В Мещерский парк выстроилась очередь из машин

У Мещерского парка выстроилась очередь из машин – желающим не хватало мест на парковке.

Судя по кадрам, которые прислали очевидцы, вереница автомобилей, стоящих на обочине, растянулась на сотни метров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.