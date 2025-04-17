Полеты дронов разрешат для борьбы с нарушениями в Москве

Для борьбы с нарушениями в Москве разрешат полеты дронов. Мосгордума одобрила поправки в соответствующий закон. Полагают, что благодаря таким технологиям контроль в городе станет эффективнее.

Например, дроны смогут фиксировать незаконные постройки или ненадлежащую очистку крыши от наледи. Информацию с беспилотников обработает искусственный интеллект, а затем изучат инспекторы. Ожидается, что с помощью дронов удастся выявлять более 40 видов нарушений.

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