Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля

До конца апреля на водоемах столицы заменят зимние знаки безопасности на летние. Всего в городе таких около тысячи. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Во избежание несчастных случаев перед началом летнего сезона специалисты меняют щиты с надписью "Выход на лед запрещен!" на летний вариант: "Купаться запрещено!" Места подбирают так, чтобы знаки было видно с любой точки берега.

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