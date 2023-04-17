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Безопасность

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля

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До конца апреля на водоемах столицы заменят зимние знаки безопасности на летние. Всего в городе таких около тысячи. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Во избежание несчастных случаев перед началом летнего сезона специалисты меняют щиты с надписью "Выход на лед запрещен!" на летний вариант: "Купаться запрещено!" Места подбирают так, чтобы знаки было видно с любой точки берега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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