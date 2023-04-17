Новости часа: Москва готовится к отключению отопления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица готовится к отключению отопления. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

ЦБ работает над возможностью дистанционного оформления карт "Мир" для иностранных граждан. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Цены на некоторых курортах РФ летом могут вырасти на 10–15%, в Крыму – снизятся. Таковы данные АТОР.