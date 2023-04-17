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17:15

Экономика

Новости часа: Москва готовится к отключению отопления

Новости часа: Москва готовится к отключению отопления

Новости часа: фестиваль "Пасхальный дар" продлится в столице до 23 апреля

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала вход на станцию метро "Печатники"

Новости часа: россиян в Судане эвакуируют при первой возможности – посольство РФ

Собянин рассказал о благотворительных программах фестиваля "Пасхальный дар"

Новости часа: работы по текущему ремонту дорог начались в столице

Московские таможенники задержали 18 тонн санкционного сыра из Литвы

Собянин и Патриарх Кирилл посетили площадку "Пасхального дара" в Парке Горького

Новости часа: около 600 тысяч москвичей пользуются трамваями ежедневно

Более тысячи уличных часов очистят после зимы в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столица готовится к отключению отопления. Об этом сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

ЦБ работает над возможностью дистанционного оформления карт "Мир" для иностранных граждан. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Цены на некоторых курортах РФ летом могут вырасти на 10–15%, в Крыму – снизятся. Таковы данные АТОР.

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