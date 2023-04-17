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Происшествия

Новости часа: работы по текущему ремонту дорог начались в столице

Новости часа: работы по текущему ремонту дорог начались в столице

Московские таможенники задержали 18 тонн санкционного сыра из Литвы

Собянин и Патриарх Кирилл посетили площадку "Пасхального дара" в Парке Горького

Новости часа: около 600 тысяч москвичей пользуются трамваями ежедневно

Более тысячи уличных часов очистят после зимы в Москве

Москвичам предложили угадать станцию БКЛ на юго-востоке Москвы

Пункты проката летнего спортивного инвентаря откроют в парках столицы

Мотоцикл и электросамокат столкнулись в Бибиреве

Москвичам показали орбитальную станцию "Мир" в Музее космонавтики

Новости часа: Песков рассказал о перспективах зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начались работы по текущему ремонту дорог. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Четыре электросудна для Москвы спустили на воду в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Движение на МКАД в районе развязки с Калужским шоссе затруднено из-за аварии с участием трех машин. Таковы данные Дептранса.

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