Новости часа: работы по текущему ремонту дорог начались в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начались работы по текущему ремонту дорог. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Четыре электросудна для Москвы спустили на воду в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Движение на МКАД в районе развязки с Калужским шоссе затруднено из-за аварии с участием трех машин. Таковы данные Дептранса.