Более 50 сотрудников ЦОМП помогали горожанам в Вербное Воскресенье

Более пятидесяти сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров следили за безопасностью столичной подземки в Вербное Воскресенье.

С праздником православных верующих сегодня поздравил патриарх Кирилл. Впереди – Страстная неделя. Как столица отметила Вербное Воскресенье? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.