В Москве продолжается месячник по благоустройству. Так, к новому сезону уже подготовили фонтан на Поклонной горе.

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации комплекса "Годы войны". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.