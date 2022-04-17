В Москве выросло число свободных квартир для аренды

В Москве увеличилось количество свободных квартир для аренды. По данным риэлторов, объем предложения по жилью, которое сдается на длительный срок, вырос на 30-45 процентов.

На рынок пришли квартиры, которые ранее никогда не сдавались. Плюс к этому, собственники, которые хотели продавать свои квартиры, переориентировали их на сдачу на фоне нестабильной обстановки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.