Движение у церквей и кладбищ изменят в связи с религиозными праздниками

В дни пасхальных праздников, в том числе и в Вербное воскресенье, около церквей и кладбищ в Москве изменят движение. На западе столицы будут частично перекрыты Рузская улица, участок Боровского и Востряковского шоссе.

В поселке Мосрентген нельзя будет проехать по участкам Проектируемых проездов № 84 и № 35 и Подмосковной улице. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.