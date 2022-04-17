Порядок движения транспорта в Москве изменится в религиозные праздники

Православные отмечают один из главных церковных праздников – Вербное Воскресенье. Он наступает за неделю до Пасхи и предваряет Страстную неделю.

В городе уже есть изменения в работе общественного транспорта, есть ограничения в движении. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.