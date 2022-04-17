В столице продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий. Многие дома уже отмыли.

В первую очередь после зимы очищают строения на центральных улицах города и вылетных магистралях. Накануне заблестели от чистоты фасады на внешней стороне Садового кольца, Никитском бульваре, Новом Арбате и улице Земляной Вал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.