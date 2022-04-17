На фармпредприятиях "Технополиса "Москва" объявили набор технологов и микробиологов

На фармпредприятиях "Технополиса "Москва" объявили набор технологов, микробиологов в связи с расширением заводов и запуском новых. Сотрудники требуются на предприятиях площадок "Печатники" и "Алабушево".

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, сейчас доступны 80 вакансий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



