В Москве не будет проблем с капремонтом поликлиник – Ракова

Никаких промедлений и проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник в Москве не будет. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам представителя мэрии, в 2022 году планировалось завершить работы на 60 объектах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.