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17 марта, 22:45

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Около 300 крупных проектов по переразметке реализовали в столице

Около 300 крупных проектов по переразметке реализовали в столице

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В Москве реализовали около 300 крупных проектов по переразметке. На некоторых улицах машины теперь проезжают на 30% быстрее, при этом количество аварий на этих участках снизилось.

Специалисты ЦОДД оценивают участки на столичных дорогах и меняют схему движения, если возникает в этом потребность. Известно, что в планах на 2024 год – реализовать 70 проектов по переразметке в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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