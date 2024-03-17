Около 300 крупных проектов по переразметке реализовали в столице

В Москве реализовали около 300 крупных проектов по переразметке. На некоторых улицах машины теперь проезжают на 30% быстрее, при этом количество аварий на этих участках снизилось.

Специалисты ЦОДД оценивают участки на столичных дорогах и меняют схему движения, если возникает в этом потребность. Известно, что в планах на 2024 год – реализовать 70 проектов по переразметке в столице.

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