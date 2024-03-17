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17 марта, 08:15

Город

Движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничили до 18 марта

Движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничили до 18 марта

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Движение на центральных улицах Москвы частично ограничено до 18 марта, напоминает ЦОДД. В воскресенье, 17 марта, до 06:00 понедельника, 18 марта, для водителей и пешеходов перекрыт участок Ильинки, от Рыбного переулка до Красной площади.

Кроме того, в понедельник,18 марта, с 06:00 и до окончания мероприятия для транспорта будут закрыты участок Ильинки, от Новой до Красной площади, и участок Варварки, от Старой площади до Большого Москворецкого моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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