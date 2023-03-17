17 марта, 20:00Город
Фестиваль в честь 50-летия работы отрядов юных инспекторов движения организовали в Москве
Полувековой юбилей работы отрядов юных инспекторов движения отметили в Москве в пятницу, 17 марта. В честь праздника в Бибиреве организовали фестиваль.
Несколько сотен школьников смогли пообщаться с сотрудниками ГИБДД, спортсменами и медиками. Кроме того, гостей праздника познакомили с историей юношеского движения и рассказали, как раньше проходили слеты юных инспекторов в столице.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.