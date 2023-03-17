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17 марта, 20:00

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Фестиваль в честь 50-летия работы отрядов юных инспекторов движения организовали в Москве

Фестиваль в честь 50-летия работы отрядов юных инспекторов движения организовали в Москве

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Полувековой юбилей работы отрядов юных инспекторов движения отметили в Москве в пятницу, 17 марта. В честь праздника в Бибиреве организовали фестиваль.

Несколько сотен школьников смогли пообщаться с сотрудниками ГИБДД, спортсменами и медиками. Кроме того, гостей праздника познакомили с историей юношеского движения и рассказали, как раньше проходили слеты юных инспекторов в столице.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
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