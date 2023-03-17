Заммэра столицы напомнил об условиях отключения отопления в столице

Несмотря на потепление в столице, отопление пока не будут выключать. Это сделают, когда среднесуточная температура будет держаться на отметке 8 градусов тепла или выше в течение пяти дней.

Правила напомнил заммэра Петр Бирюков. Он отметил, что иногда от правил отступают в пользу пожеланий москвичей. Иногда батареи оставляют горячими, несмотря на высокую температуру, если через несколько дней обещают новое похолодание.

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