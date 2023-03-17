Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Город

Заммэра столицы напомнил об условиях отключения отопления в столице

Заммэра столицы напомнил об условиях отключения отопления в столице

Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Более 7 тыс московских предпринимателей пройдут обучение по программам наставничества

В Москве открыт дополнительный набор тестировщиков для СБП на турникетах метро

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 65 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Международный день панд отметили в Московском зоопарке

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

Несмотря на потепление в столице, отопление пока не будут выключать. Это сделают, когда среднесуточная температура будет держаться на отметке 8 градусов тепла или выше в течение пяти дней.

Правила напомнил заммэра Петр Бирюков. Он отметил, что иногда от правил отступают в пользу пожеланий москвичей. Иногда батареи оставляют горячими, несмотря на высокую температуру, если через несколько дней обещают новое похолодание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика