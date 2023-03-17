Более 7 тыс московских предпринимателей пройдут обучение по программам наставничества

Более семи тысяч московских предпринимателей пройдут обучение по программам наставничества в 2023 году. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Для них будет организовано около 70 образовательных потоков.

Своим опытом и знаниями с участниками поделятся успешные бизнесмены и эксперты. Больше половины потоков пройдет в рамках программы "Стартап-школа МБМ". Среди них – курсы "Бизнес-песочница" и "Бизнес апгрейд". Слушателей познакомят с современными подходами к продажам и подскажут, как правильно развивать компанию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.