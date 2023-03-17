Фестиваль "Прорыв" состоится в Москве 1 апреля

В Москве готовятся к одному из самых ярких событий спортивного года – ежегодному фестивалю "Прорыв". Его проводят при поддержке департамента спорта столицы.

1 апреля на "ЦСКА Арене" соберутся лучшие райдеры страны и мира: мотофристайлеры, дрифтеры, стант-райдеры. Запланированы выступления по мотофристайлу, шоу каскадеров. Хедлайнеры фестиваля – россиянин Алексей Колесников, один из основателей российского мотофристайла, и Дэниэл Бодин – первый в мире человек, сумевший сделать двойное сальто назад на снегоходе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.