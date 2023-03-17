Пляжный комплекс появится в Нагатинской пойме летом 2023 года

Пляжный комплекс с пятью разными бассейнами, рассчитанный на 2,5 тысячи посетителей откроется этим летом в Нагатинской пойме. Благоустройство территории началось несколько лет назад.

В 2020 году здесь начал работать самый большой в Европе крытый парк аттракционов и ландшафтный парк площадью 44 гектара. Новый комплекс появится в его северной части и также претендует на рекорд.

Один из бассейнов станет самым большим в России. Его площадь – почти 2 тысячи квадратных метров. Также там планируют сделать детский бассейн с водными горками, волновой и сухой, в котором установят фонтаны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.