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Пляжный комплекс появится в Нагатинской пойме летом 2023 года

Пляжный комплекс появится в Нагатинской пойме летом 2023 года

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Пляжный комплекс с пятью разными бассейнами, рассчитанный на 2,5 тысячи посетителей откроется этим летом в Нагатинской пойме. Благоустройство территории началось несколько лет назад.

В 2020 году здесь начал работать самый большой в Европе крытый парк аттракционов и ландшафтный парк площадью 44 гектара. Новый комплекс появится в его северной части и также претендует на рекорд.

Один из бассейнов станет самым большим в России. Его площадь – почти 2 тысячи квадратных метров. Также там планируют сделать детский бассейн с водными горками, волновой и сухой, в котором установят фонтаны.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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