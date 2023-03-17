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В Москве началась реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах

В Москве началась реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах

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Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик. В порядок приведут все пять зданий, благоустроят расположенную рядом территорию и реконструируют Воробьевский пруд.

Московский дворец пионеров входит в образовательный комплекс "Воробьевы горы", в студиях, мастерских и спортивных залах которого занимаются более 16 тысяч детей. Дворец ни разу комплексно не ремонтировался. Поэтому комплекс зданий нуждается в обновлении и восстановлении.

Как будет выглядеть обновленный комплекс? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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