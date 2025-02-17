В Москве появится жилой квартал на месте промзоны Хапиловка

На востоке столицы построят современный жилой квартал для участников программы реновации. Город утвердил проект застройки территории бывших предприятий и складов промзоны Хапиловка.

В новых домах появятся коммерческие пространства на первых этажах, а территория квартала будет благоустроена – там создадут парки и зеленые зоны.

Переселение участников реновации будет проходить в пределах привычного района, что позволит сохранить транспортную доступность и инфраструктуру.

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