Коммунальные службы расчищают Москву после мощного снегопада

Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Рабочие очищают от снега улицы, тротуары и дороги. Особое внимание уделяют территориям у станций метро, МЦК, автобусных остановок. Чистят и крыши жилых домов. Во дворах также идет вывоз снега.

Тем временем, как сообщают синоптики, в Москве ожидаются осадки и продолжение потепления. 18 февраля столбики термометров могут достигнуть отметки 0 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.