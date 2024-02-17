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17 февраля, 17:15

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Коммунальные службы расчищают Москву после мощного снегопада

Коммунальные службы расчищают Москву после мощного снегопада

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Столичные коммунальщики продолжают в усиленном режиме очищать город от снега

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Столичные городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Рабочие очищают от снега улицы, тротуары и дороги. Особое внимание уделяют территориям у станций метро, МЦК, автобусных остановок. Чистят и крыши жилых домов. Во дворах также идет вывоз снега.

Тем временем, как сообщают синоптики, в Москве ожидаются осадки и продолжение потепления. 18 февраля столбики термометров могут достигнуть отметки 0 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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