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17 февраля, 09:30

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Андрей Бочкарев: инвестор построит три школы в поселениях ТиНАО Кокошкино и Рязановское

Андрей Бочкарев: инвестор построит три школы в поселениях ТиНАО Кокошкино и Рязановское

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В поселениях Кокошкино и Рязановское в ТиНАО инвестор построит еще 3 школы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего в новых образовательных учреждениях будет 3,5 тысячи мест.

В Рязановском школа уже достроена. В Кокошкине в корпусах идут фасадные работы. Внутри предусмотрены кабинеты с лаборантскими, спортивные залы и медиатеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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