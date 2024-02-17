Андрей Бочкарев: инвестор построит три школы в поселениях ТиНАО Кокошкино и Рязановское

В поселениях Кокошкино и Рязановское в ТиНАО инвестор построит еще 3 школы. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Всего в новых образовательных учреждениях будет 3,5 тысячи мест.

В Рязановском школа уже достроена. В Кокошкине в корпусах идут фасадные работы. Внутри предусмотрены кабинеты с лаборантскими, спортивные залы и медиатеки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.