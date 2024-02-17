Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 09:15

Город

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится 18 февраля

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится 18 февраля

Выставка "Репетиция весны" пройдет со 2 по 17 марта в Ботаническом саду

Верблюды в Московском зоопарке стойко переносят морозы

Врачи флагманских больниц оказывают экстренную помощь в 1,5 раза быстрее

Новости часа: 15 тысяч кровельщиков проводят очистку крыш жилых домов от снега

Коммунальные службы Москвы продолжают убрать снег с городских территорий

Заключительные дни фестиваля в честь китайского Нового года проходят в Москве

Новости часа: ВСМ Москва – Петербург улучшит качество жизни 30 млн россиян

Мероприятия на тему столичного транспорта проходят в пространстве Москвы на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 февраля

В столице подходит к концу фестиваль "Китайский Новый год в Москве". Однако у москвичей и гостей города еще есть возможность посетить мастер-классы по каллиграфии, чайные церемонии, поиграть в древние китайские игры и попробовать национальные угощения.

В субботу, 17 февраля, на площадке Московского зоопарка запланирована интерактивная программа "Китайский Новый год. Панды и другие животные". А на рыбном рынке "Москва на волне" все выходные будут проходить кулинарные мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоАнастасия БородинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика