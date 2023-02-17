Фестиваль "Московская масленица" проведут на 23 столичных площадках

Традиционный фестиваль "Московская масленица" стартовал в столице. Его проводят на 23 площадках, где можно будет попробовать более 50 видов блинов. В числе рецептов есть не только традиционные, но и аналоги, представленные в кухнях разных народов России. Подготовлены и другие угощения, например, 30 сортов сыра, рыбные и мясные деликатесы.

Также открыты творческие мастерские, где гостей познакомят с гончарным и столярным делом.

Ранее принять участие в мероприятиях москвичей пригласил Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.