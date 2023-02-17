Фестиваль "Московская масленица" начнет свою работу 17 февраля

В Москве 17 февраля начнется фестиваль "Московская масленица". Мероприятия продлятся 10 дней на 23 площадках, а гостям представят около 250 кулинарных шоу.

На площадках "Московской Масленицы" можно будет попробовать более 50 видов блинов. В числе рецептов есть не только традиционные, но и аналоги, представленные в кухнях разных народов России. Подготовлены и другие угощения, например, 30 сортов сыра, рыбные и мясные деликатесы.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях. Он отметил, что часть площадок фестиваля расположены в жилых районах столицы, а центром фестиваля станет Парк Горького, также мероприятия пройдут на Площади Революции и сквере у Гольяновского пруда. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.