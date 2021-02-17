В ЦОДД оценивают ситуацию на дорогах столицы в 4 балла

Загруженность дорог на данный момент оценивается в 4 балла. Длина заторов составляет 171 километр.

На 102-м километре внутренней стороны МКАД в правом ряду столкнулись 2 грузовых автомобиля, один из которых заехал на отбойник. На данный момент движение затруднено незначительно, но если автомобиль придется вытаскивать при помощи крана, будет серьезный затор.

На 60-м километре по внутренней стороне МКАД также произошло ДТП с грузовиком. Автовышка совершила столкновение с отбойником и опрокинулась набок, заняв 2 правые полосы. На месте работают оперативные службы города. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.