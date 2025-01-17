Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

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17 января, 12:45

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В Москве начался снос здания дирекции Парка Горького

В Москве начался снос здания дирекции Парка Горького

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В Москве сносят здание дирекции Парка Горького. Решение приняли из-за аварийного состояния сооружения. Здание, расположенное у спуска с Крымского моста, существует с 1930-х годов.

Во время Великой Отечественной войны на него упала авиабомба, из-за чего стены покрылись трещинами, а деревянные конструкции начали разрушаться, отметила директор парка Елена Лупина.

На месте снесенного здания появится новое общественное пространство с многоэтажными павильонами в стиле конструктивизма. Работы уже начались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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