В Москве начался снос здания дирекции Парка Горького

В Москве сносят здание дирекции Парка Горького. Решение приняли из-за аварийного состояния сооружения. Здание, расположенное у спуска с Крымского моста, существует с 1930-х годов.

Во время Великой Отечественной войны на него упала авиабомба, из-за чего стены покрылись трещинами, а деревянные конструкции начали разрушаться, отметила директор парка Елена Лупина.

На месте снесенного здания появится новое общественное пространство с многоэтажными павильонами в стиле конструктивизма. Работы уже начались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.