17 января, 12:15Город
Москвичам рассказали, как пройдут крещенские купания в условиях аномальной погоды
Крещенские купания в столице состоятся, несмотря на аномально теплую погоду. В Москве подготовили 42 площадки, где установлены спасательные средства, пункты обогрева, раздевалки и туалеты. На местах будут дежурить врачи, спасатели и полиция.
Окунаться можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Для удобства москвичей наземный транспорт продлит работу до 03:00.
Эксперты рекомендуют погружаться в воду постепенно, чтобы избежать стресса для организма. После выхода из купели важно вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячий чай. Роспотребнадзор проверил качество воды – все площадки соответствуют санитарным нормам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.