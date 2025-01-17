Москвичам рассказали, как пройдут крещенские купания в условиях аномальной погоды

Крещенские купания в столице состоятся, несмотря на аномально теплую погоду. В Москве подготовили 42 площадки, где установлены спасательные средства, пункты обогрева, раздевалки и туалеты. На местах будут дежурить врачи, спасатели и полиция.

Окунаться можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Для удобства москвичей наземный транспорт продлит работу до 03:00.

Эксперты рекомендуют погружаться в воду постепенно, чтобы избежать стресса для организма. После выхода из купели важно вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячий чай. Роспотребнадзор проверил качество воды – все площадки соответствуют санитарным нормам.

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