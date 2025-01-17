Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 12:15

Город

Москвичам рассказали, как пройдут крещенские купания в условиях аномальной погоды

Москвичам рассказали, как пройдут крещенские купания в условиях аномальной погоды

Новости часа: в Москве создадут производство дорожных знаков

Москвичам рассказали, как организованы крещенские купания на фоне аномальной погоды

Городской вокзал Рижская достроят к 2029 году

Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": пожарные каланчи

В Москве создадут производство дорожных знаков для повышения безопасности движения

"Зима в Москве": чем заняться в выходные в парках

Собянин пригласил на экскурсии проектов "Открой#Моспром" и "День без турникетов"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 января

Крещенские купания в столице состоятся, несмотря на аномально теплую погоду. В Москве подготовили 42 площадки, где установлены спасательные средства, пункты обогрева, раздевалки и туалеты. На местах будут дежурить врачи, спасатели и полиция.

Окунаться можно будет с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Для удобства москвичей наземный транспорт продлит работу до 03:00.

Эксперты рекомендуют погружаться в воду постепенно, чтобы избежать стресса для организма. После выхода из купели важно вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячий чай. Роспотребнадзор проверил качество воды – все площадки соответствуют санитарным нормам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городрелигиявидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика