"Зима в Москве": чем заняться в выходные в парках

Жителей Москвы приглашают на активный отдых в Парк Горького и сад "Эрмитаж". В эти выходные здесь можно будет сыграть в керлинг, снежный дартс и попробовать свои силы в необычных соревнованиях по хоккею в валенках.

Всю необходимую экипировку для игр посетители получат на месте. Участие в мероприятиях – бесплатное. Лучшие команды встретятся в гранд-финале, который состоится 1 марта в олимпийском комплексе "Лужники". Победителей ждут памятные подарки и сувениры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.