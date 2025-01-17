Работа ряда маршрутов в Москве будет продлена на Крещение

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 08:15

Город

"Зима в Москве": чем заняться в выходные в парках

"Зима в Москве": чем заняться в выходные в парках

Собянин пригласил на экскурсии проектов "Открой#Моспром" и "День без турникетов"

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 17 января

Чем можно заняться в парках в эти выходные в рамках проекта "Зима в Москве"

Дептранс рассказал о ситуации на московских дорогах 17 января

"Мой район. Новости": Собянин и Белозеров открыли городской вокзал Щербинка МЦД-2

В Московском зоопарке журналистам представили малайскую медведицу Машу

В Москве пройдет финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест"

В Москве продолжают благоустраивать территории столичных поликлиник

Собянин и Белозеров открыли московский городской вокзал Щербинка МЦД-2

Жителей Москвы приглашают на активный отдых в Парк Горького и сад "Эрмитаж". В эти выходные здесь можно будет сыграть в керлинг, снежный дартс и попробовать свои силы в необычных соревнованиях по хоккею в валенках.

Всю необходимую экипировку для игр посетители получат на месте. Участие в мероприятиях – бесплатное. Лучшие команды встретятся в гранд-финале, который состоится 1 марта в олимпийском комплексе "Лужники". Победителей ждут памятные подарки и сувениры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городспортвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика