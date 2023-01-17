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Десять новых конечных станций для автобусов и электробусов построят в столице в 2023 году

Десять новых конечных станций для автобусов и электробусов построят в столице в 2023 году

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В 2023 году в Москве построят десять новых конечных станций для автобусов и электробусов. В современных зданиях появятся комнаты отдыха, столовые, душевые и медицинские пункты. Также конечные станции оснастят зарядками и разворотными площадками для транспорта.

Всего планируется построить пять модульных и пять капитальных зданий. Их оформят в едином стиле московского транспорта. Быстровозводимые модули появятся на Лобненской и Привольной улицах, Каширском и Варшавском шоссе, а также на улице Генерала Тюленева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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