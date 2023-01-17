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Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

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Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Новый участок Московского скоростного диаметра открылся от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Открытие этой дороги изменит маршруты автомобилистов на востоке и юго-востоке Москвы, а именно в Некрасовке, Косино-Ухтомском районе и Люберцах. Его удалось сдать на восемь месяцев раньше срока.

На открытии присутствовал Сергей Собянин. Он отметил, что строительство МСД идет с опережением сроков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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