07:15Город
Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе
Новый участок Московского скоростного диаметра открылся от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Открытие этой дороги изменит маршруты автомобилистов на востоке и юго-востоке Москвы, а именно в Некрасовке, Косино-Ухтомском районе и Люберцах. Его удалось сдать на восемь месяцев раньше срока.
На открытии присутствовал Сергей Собянин. Он отметил, что строительство МСД идет с опережением сроков. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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